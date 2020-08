Pražská lavička bude aj bratislavskou, príďte si ju vyskúšať

Praha sa podelí o dizajn lavičky s Bratislavou. Príďte si ju vyskúšať do dvora Primaciálneho paláca, kde nájdete prvých 6 nových lavičiek.

Významnou súčasťou verejného priestoru mesta je mestský mobiliár – respektíve jeho 3 základné prvky. Lavička, smetný kôš a dnes už aj stojan na bicykel. Od ich kvality často závisí, ako sa obyvateľky a obyvatelia v meste cítia.

Je kôš esteticky funkčný aj po 3 rokoch?

Ako vyzerá po 10-tich?

A ako sa dá čistiť?

Z akého materiálu je lavička vyrobená

Nebude studená?

Sedí sa na nej pohodlne?

Čo komunikuje svojím tvarom? A farebnosťou?

A toto sú len základné otázky...

V skutočnosti sa pri tvorbe mestského mobiliára rieši každá skrutka alebo spoj, spôsob spájania jednotlivých kusov, spôsob úpravy materiálu (nielen pri dreve), spôsob úchytu a kontaktu so zemou, spôsob, akým si človek na lavičku sadá a akým vstáva, celková ergonómia sedacej časti. Jednoducho je to veda, a to najmä, keď ide o lavičku do verejného priestoru – čo znamená, že takýto mestský „nábytok“ bude využívaný vo vysokých frekvenciách a nie vždy práve šetrne.

Praha si v roku 2017 povedala, že urobí súťaž na vlastný dizajn lavičky. Skvelý nápad. Mesto bude majiteľom návrhu, a teda aj výrobnej dokumentácie a bude môcť súťažiť o to, kto lavičku fyzicky vyrobí za čo najlepšiu sumu. Podobnú súťaž sme chceli urobiť aj my, ale poučení o dlhotrvajúcej a drahej súťaži z Prahy sme jednoducho poprosili našich priateľov z vedenia hlavného mesta ČR, či by sa bratsky o tento dizajn podelili.

Naša spolupráca s Prahou je dlhodobo vynikajúca a vždy nám poskytnú cenné rady, know-how alebo inú pomoc. Som veľmi rád, že to bolo tak aj v tomto prípade a Bratislavu a Prahu bude okrem mnohých iných vecí spájať aj krásna lavička, ktorej dizajn vychádza z našej spoločnej minulosti. Už čoskoro vyhlásime verejné obstarávanie na jej výrobu.



video //www.youtube.com/embed/U7gk2z_lxik

Bratislava bude mať 1 000 nových bratislavských lavičiek a veľmi sa z toho teším!

Prvých 6 nových lavičiek nájdete už teraz pri fontáne vo dvore Primaciálneho paláca.