Obchod storočia?

Počas môjho pobytu v komunálnej politike stále vidím, že sú ľudia, ktorí hrajú inú hru ako my. My sa usilujeme hrať na mesto - čo je pre mesto výhodné a dobré, čo ho urobí silnejším a férovejším.

Mnohí, aj v komunálnej politike, hrajú na svoje body. Politické. Kde sa pridať, keď to nie je moc riskantné, kde sa nezúčastniť, keď sa deje niečo komplikované a hlavne nepustiť sa nikdy do niečoho, čo môže priniesť v očiach verejnosti mínusové body. Plávať v tom najbezpečnejšom mieste rieky, odkiaľ sa ale na brehy nikdy nedostanete. Možno sme naivní a možno len príliš málo nalepení na svoje stoličky – ale púšťame sa zas a znovu do komplikovaných vecí, na konci ktorých nie sú len dobré politické body, ale v prvom rade lepšia a silnejšia Bratislava.

V 90. rokoch (a nielen) sa diali v našom meste šialené veci - rôzni ľudia sa dostali k majetkom mesta, ktoré nemali byť nikdy predané. Rozdané boli byty, pozemky, budovy. V tejto chvíli ale nemá zmysel nariekať a skúmať, ako to bolo. Určite by to bolo poučné a je nutné to urobiť. To však nie je naša úloha, nám teraz v prvom rade musí ísť o preseknutie toho neviditeľného vlákna z minulosti a vyriešenie súčasnej situácie. Ide nám o posun ďalej.

Dá sa ďalej nariekať, obviňovať a nadávať na niekoho, kto je už dávno mimo verejného života. Alebo sa dá zabojovať, zapracovať a získať tento stratený majetok späť mestu. Tak, ako sa o to teraz pokúšame aj v prípade znovunadobudnutia budovy lekárne Salvator a odstrihnutia súkromného investora zo štruktúry BVS. Netreba si myslieť, že to bude zadarmo, alebo, že to bude nejaký príjemný obchod. Takéto sa, bohužiaľ, nedejú. Môžeme fňukať, že naše mesto nemá svoju najdrahšiu komoditu - vodu a jej servis pod kontrolou, alebo, že nemáme úplné vlastníctvo krásnej národnej kultúrnej pamiatky v strede mesta. Môžeme čakať na zázrak, že nám to súčasní majitelia darujú, alebo, že nám to inak padne do náručia. To sa ale nestane. Vieme, že sa to nestane.

Treba si preto sadnúť za stôl a zistiť, ako to v skutočnosti je. Vyjednávať, uvažovať, dohadovať sa a hľadať cesty a riešenia, ako by sme to robili aj vtedy, ak by išlo o náš súkromný majetok. Dosť bolo samosprávnej úradníckej strnulosti a nešikovnosti a predstieraného záujmu od 8:00 do 16:00 h. Namiesto toho sú dnes na meste kvalitní právnici, šikovní ľudia so zahraničným ekonomickým vzdelaním a s najlepším vzťahom k svojmu mestu. Samozrejme, je dôležité si vždy stanoviť pevné hranice a limity a mať jasno v tom, čo je ešte stále pre mesto výhodné a kde sa už takáto výhodnosť končí.

Na najbližšom mestskom zastupiteľstve budeme prejednávať dva materiály, kde mesto získava späť svoj majetok - v tom prvom ide o získanie kontroly nad národnou kultúrnou pamiatkou a ikonou starej Bratislavy, budovou lekárne Salvator a v tom druhom ide o získanie kontroly nad servisnou organizáciou BVS Infra Services, ktorá má na starosti investície do vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry. Po mesiacoch práce sme prišli k riešeniu, za ktoré sa postavím s celým mojím tímom a s absolútne čistým svedomím.

Pôjde o najvýhodnejší obchod v histórii Bratislavy? Vo finančnom hodnotení asi nie - na druhej strane stola sú silní súperi, ktorí nedajú nič lacno, ale cena je fér pre obe strany. Dá sa, samozrejme, donekonečna diskutovať o tom, ako by sa to mohlo urobiť lacnejšie a tajne dúfať, že sa to nejako vyrieši. Ako píšem vyššie, nevyrieši. Na druhej strane totiž stoja tiež ľudia so svojimi záujmami a tie treba brať do úvahy.

Viem, že z rôznych strán budeme počúvať aj silné slová o tom, ako sa s oligarchami nevyjednáva a ako stačí buchnúť po stole. No po stole búchali mnohí a lekáreň Salvator medzitým chátra a investičný dlh BVS sa za tie roky zvýšil na viac ako 600 mil. eur. Fakt, že získame späť kontrolu nad bratislavskou vodou a táto investícia sa nám za tri roky vráti a fakt, že získame späť legendárny Salvator, to pre mňa výhodnú transakciu pre mesto určite znamená.