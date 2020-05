Reakcia na blog Zuzany Aufrichtovej „Odhaľme rúško financovania Bratislavy“

V lepšom prípade z neznalosti a v horšom prípade s iným úmyslom, napísala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová blog Odhaľme rúško financovania Bratislavy. Prečítajte si moju reakciu.

Blog starostky hovorí o kontrole NKÚ na bratislavskom magistráte a o financovaní mesta. Keďže časť blogu o kontrole NKÚ sme si už so starostkou vysvetlili a uznala, že mesto Bratislava ani hlavný kontrolór v tejto veci nepochybili, nebudem sa o tom rozvádzať zbytočne veľa. Povedali sme si však so svojimi kolegami, že voči útokom na mesto, ktoré prichádzajú z rôznych strán, sa budeme brániť, preto nemôžem nechať mimo pozornosti ani tento blog. Vytvára totiž v očiach verejnosti obraz slabého, závislého a netransparentného mesta, ktoré niečo pred svojimi občanmi skrýva. Tak to ale nie je.

Budujeme Bratislavu ako silné a sebavedomé mesto, ktoré sa dokáže postaviť developerom (deje sa to), ktoré dokáže spretŕhať kanály a väzby, ktorými odchádzali peniaze z mestských podnikov (deje sa to) a ktoré v každej situácii dokáže presadiť najlepší záujem mesta, a nie dodávateľov rôznych aj nekvalitných služieb. A tým, ktorí by Bratislavu videli najradšej slabú a na kolenách, odkazujeme, že majú smolu.

Ak je tu teda niekto, kto blog starostky Aufrichtovej čítal a zostali mu po ňom nezodpovedané otázky, chcem uviesť na pravú mieru aspoň tie jej základné omyly.

Predmetná kontrola NKÚ sa týkala hospodárenia mesta v rokoch 2016 až 2018, teda kompletne obdobia bývalého vedenia magistrátu. Súčasného vedenia mesta sa táto kauza týka len v časti overenia účtovnej závierky za rok 2018, ktorá bola predložená na mestské zastupiteľstvo 26. septembra 2019. Podpis mestského kontrolóra Mariána Miškanina pod touto uzávierkou starostka mylne interpretuje ako jej schválenie kontrolórom, z čoho ďalej vyvodzuje, že nedostatočne vykonával svoju kontrolnú činnosť. Nie je to však pravda. Mestský kontrolór Marián Miškanin vo svojom stanovisku k záverečnému účtu za rok 2018 upozornil na nesprávne účtovanie niektorých pohľadávok za predošlého vedenia a jeho stanovisko bolo predložené mestským poslancom, a to skôr ako na ne poukázal NKÚ. Toto stanovisko schválili v máji 2019 všetci prítomní poslanci vrátane Zuzany Aufrichtovej. Overenie účtovnej závierky nevykonáva kontrolór, ako tvrdí starostka Starého Mesta, ale audítorská spoločnosť.

Starostka Aufrichtová tiež opomína, že v roku 2019 sa mestský kontrolór na pokyn zastupiteľstva zaoberal takými „maličkosťami", ako sú kontrola v Infra Services, a.s., BVS a.s, Metro Bratislava a.s., Dopravný podnik Bratislava a podobne. Mimochodom, s miliónovými výsledkami pre mesto. A výsledky všetkých týchto kontrol sme transparentne komunikovali verejnosti.

Starostka sa mýli aj v ďalšej veci, ktorú vo svojom blogu uvádza, a to že poslanci mestského zastupiteľstva až do správy NKÚ nemali vedomosť o chýbajúcich, resp. zle evidovaných pohľadávkach v účtovníctve hlavného mesta. Píše, že:„Problém zle evidovaných pohľadávok je podľa zistení staršieho dáta. Je však legitímne pýtať sa, prečo audítorské správy a správy kontrolóra mesta k účtovným závierkam tieto pochybenia nereflektovali, jasne na ne neupozornili a nenariadili ich nápravu.“

Mesto Bratislava malo ale vedomosť o možných nezrovnalostiach od mestského kontrolóra už v roku 2014. Mestské zastupiteľstvo totiž už v júni 2014 schválilo vytvorenie pracovnej skupiny z vedúcich odborných zamestnancov jednotlivých oddelení magistrátu, ktorých sa týkali nedostatky uvedené v inventarizačnom zápise zo dňa 28. marca 2014 a v stanovisku mestského kontrolóra k záverečnému účtu k 31. decembru 2013. Pracovná skupina spolu s odbornými zamestnancami počas celého roka zistené nedostatky v inventarizácii riešila a o výsledkoch informovala raz mesačne písomnou informáciou na operatívnej porade primátora aj na rokovaní mestského zastupiteľstva. Zuzana Aufrichtová sa ako nová poslankyňa s týmito skutočnosťami pravdepodobne neoboznámila.

Čo v blogu starostky Aufrichtovej explicitne uvedené nie je, pričom je to ale podstatné pre kontext, v ktorom sa dnes nachádzame, je to, že mesto zrealizovalo nové verejné obstarávanie na audítorské služby a od tohto roku audituje účtovnú závierku a záverečný účet mesta už iná spoločnosť. Kritizovaná firma Deloitte auditovala účtovnú závierku mesta poslednýkrát za rok 2018. Takže naznačenie pokračovania praktík bývalého vedenia mesta jeho súčasným vedením ani v tejto veci nesedí. Účtovné závierky za roky 2019 až 2021 už bude auditovať spoločnosť Accept Audit na základe ukončeného verejného obstarávania za súčasného vedenia mesta.

Zatiaľ, čo v predchádzajúcich tvrdeniach starostky ide pravdepodobne o neznalosť, v nasledujúcom tvrdení už ide ale o úmysel spochybniť mesto:„V novembri roku 2019 dala vláda Bratislave dotáciu vo výške vyše 15 miliónov eur a odpustila jej desaťmiliónovú pôžičku, čerpanú v súvislosti s predsedníctvom Bratislavy v EÚ. Neprešlo ani päť mesiacov a hlavné mesto stojí pred potrebou ďalšej sanácie výpadkov financií a volá po dofinancovaní z rozpočtu s pomocou štátu. Vo financovaní Bratislavy niečo hlasno škrípe.“

V prvom rade, dotácia, ktorú mesto v novembri 2019 od vlády dostalo, bola vo výške 10 mil. eur, zvyšných 5 mil. eur dostali od vlády mestské časti, vrátane Starého Mesta, ktorému šéfuje pani Aufrichtová. Nešlo o sanáciu výpadku financií, boli to peniaze viazané na kapitálové výdavky mesta (rekonštrukcie, investície). Ďalších 10 mil. eur bolo odpustenie pôžičky, ktorú získalo ešte minulé vedenie mesta v súvislosti s prípravou na slovenské predsedníctvo EÚ. Po zasadnutí vlády, na ktorom bola účelová dotácia mestu udelená, som povedal tieto slová a platia aj dnes:„Suma, ktorú sa rozhodla vláda prideliť mestu, rozhodne nie je suma, ktorá by vyriešila dlhotrvajúce podfinancovanie hlavného mesta. Dokonca to nie je ani suma, ktorá by vyriešila výpadok z príjmov hlavného mesta a mestských častí, ktoré vznikli v dôsledku viacerých prijatých zákonov v minulosti. Lebo napríklad iba výpadok príjmov mesta a mestských častí z nižšej dane z príjmu fyzických osôb predstavuje 12-mil. € ročne, z toho 4-mil. € bude chýbať v rozpočtoch mestských častí. Ale toho si je vedomá aj sama vláda, a preto sme sa rozprávali o potrebe zmeniť v budúcnosti financovanie Bratislavy a zohľadniť funkcie hlavného mesta tak, aby boli integrálnou súčasťou každoročného príspevku štátu. Otázkou zostáva výška takéhoto príspevku a ja oceňujem, že aj premiér a ministri si myslia, že by mala byť v budúcnosti vyššia ako dnešná mimoriadna dotácia vo výške 10-mil. €.“

To, že dnes máme výpadok príjmov, je jasné, veď koronakríza zasiahla úplne všetkých, vrátane mesta Bratislava alebo Starého Mesta. My odhadujeme výpadok príjmov Bratislavy na úrovni 36 mil. eur. Ale spojiť tento výpadok príjmov s vetou„Vo financovaní Bratislavy niečo hlasno škrípe“,je v čase koronakrízy nekolegiálne a zlomyseľné.

Mesto Bratislava sa obrátilo na štát len s požiadavkou na krytie výpadku príjmov nášho Dopravného podniku. Ten mesačne kvôli koronakríze stráca cca 4 mil. eur a je druhým najväčším zamestnávateľom na území Bratislavy. Do vládnej pomoci podnikom postihnutým krízou však DPB nezapadá, lebo tá sa týka len súkromných podnikov. O prehodnotenie podmienok tejto pomoci sa však spolu s ďalšími dopravnými podnikmi iných krajských miest, resp. s ich primátormi stále uchádzame, aby sme neboli nútení pristúpiť k zníženiu kvality našich služieb. To si nikto z nás neželá.

Pred Bratislavčankami a Bratislavčanmi neskrývame nič. Od začiatku sme zvolili transparentnú komunikáciu a taká bude aj naďalej.