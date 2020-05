Kto chce slabú Bratislavu?

Máme svoju novú úlohu, do ktorej spolu so svojimi kolegyňami a kolegami vkladáme rovnakú energiu ako do tej predchádzajúcej – previesť Bratislavu a jej obyvateľov touto krízou.

Stále mi nedochádzalo, prečo niektorí ľudia tak kritizujú fakt, že naše mesto občas používa drahých právnikov, že do niečoho vkladáme viac energie, že máme na magistráte zamestnaných viac ľudí a že sme vytvorili celkom nové pracovné pozície na agendy, ktoré Bratislava jednoducho ignorovala celé roky. Ako napríklad na výkon akcionárskych práv v mestských podnikoch alebo na sociálne veci.

Rozumiem, že ľuďom naozaj záleží na tom, aby mesto čo najviac šetrilo, ale pritom chcú dostávať čo najlepší servis. Nie vždy to ide ruka v ruke. Naše mesto je mesto skoro s nulovou nezamestnanosťou a všeobecne nadpriemernými platmi, uchádzať sa o tých nejlepších aj niečo stojí.

Musíme to trpezlivo vysvetľovať, lebo je to naša povinnosť. Ale tá drvivá väčšina tých, čo nás na rôznych anonymných blogoch kritizujú a vymýšľajú rôzne neexistujúce prepojenia na Vadalu, na Bödöra, na developerov a na neviem koho, len jednoducho chce, aby Bratislava ostala SLABOU.

Takou, akou vždy bola. Lebo toto je presne to, čo im vyhovuje. Aby právnik nášho mesta občas zabudol niečo podať (stalo sa) alebo, aby ustúpil aj tam, kde nemusel (lebo nevedel, že to nemusel), aby nikto nenaháňal tých, ktorí nášmu mestu dlžia peniaze (stalo sa), aby nikto neriešil roky nezaplatené nájomné v našich majetkoch (stalo sa), aby sme vydávali záväzné stanoviská pro forma (stávalo sa) alebo, aby niektoré témy jednoducho pre Bratislavu neexistovali.

Týmto ľuďom nemá zmysel vysvetľovať, že ak sme napr. v BVS ročne vypovedaním rôznych zmlúv ušetrili milión eur, tak sa na to oplatilo zobrať drahšiu právnickú kanceláriu. Im o to nejde. Lebo dobre vedia, že mlčiaca a v kúte zastrčená a najmä SLABÁ Bratislava by im vyhovovala. Máte smolu.

Budujeme Bratislavu ako silné sebavedomé mesto, ktoré sa dokáže postaviť developerom (deje sa to), ktoré dokáže spretrhať kanály a väzby, ktorými odchádzali peniaze z mestských podnikov (deje sa to) a ktoré v každej situácii dokáže presadiť nejlepší záujem mesta, a nie dodávateľov rôznych aj nekvalitných služieb.

Koronakríza a jej dôsledky budú vďačnou témou aj práve pre takúto „kritiku“. Nepochybujem vôbec o tom, že jej z rôznych webov a profilov bude veľa. My však máme nateraz svoju novú úlohu, do ktorej spolu so svojimi kolegami vkladáme rovnakú energiu ako do tej predchádzajúcej – previesť Bratislavu a jej obyvateľov touto krízou. Nájsť všetky prostriedky a venovať všetku silu, aby sme to zvládli... a my to zvládneme.